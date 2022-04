Golfista tira selfie improvável com jogadores do PSG num elevador

Marta Silchenko, golfista que está a competir numa prova em Paris, cruzou-se com jogadores do PSG num elevador e tirou uma fotografia que se tornou viral.

É algo que não acontece todos os dias. Marta Silchenko cruzou-se com alguns jogadores do PSG num elevador de um hotel e tirou uma selfie improvável com eles. A golfista, de 17 anos, está em Paris a participar numa competição e teve a sorte de encontrar os craques. Alguns sorriram para a câmara, outros pareceram até ficar surpreendidos.

A jovem russa publicou as fotografias nas redes sociais e estas tornaram-se virais. "Apenas um dia normal no ginásio. Cruzei-me com alguns dos melhores jogadores de futebol do mundo no elevador", escreveu a acompanhar as fotografias.

No domingo, recorde-se o PSG venceu o Marselha por 2-1, na 32.ª jornada da Ligue 1.