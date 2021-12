Goleador e campeão brasileiro, Hulk atira: "Voltei a ser um 'moleque' da formação"

Hulk, avançado do Atlético

Declarações de Hulk, avançado do Atlético Mineiro, após a vitória com o Bahia (3-2) esta quarta-feira, êxito que ratificou o título de campeão brasileiro para o Galo.

Título brasileiro:"Poucas pessoas sabem, mas comecei a minha carreira como futebolista aqui em Salvador [onde ocorreu o jogo] aos 16 anos. Vim jogar no Vitória, aqui me tornei profissional. Fiz apenas dois jogos no campeonato brasileiro antes de fazer a minha carreira fora. E poder regressar onde comecei, dei meus primeiros passos e poder comemorar um título... É histórico".

Meio século: "Agora estamos na história do clube. Foram 50 anos sem título e ontem eu vi o troféu [comemorativo pelos 50 anos do Brasileirão] e pensei: 'esse troféu tem tudo a ver connosco': 50 anos de campeonato brasileiro, 50 anos que o Galo não comemorava o título... Às vezes passamos momentos difíceis, mas é trabalhar, manter a humildade, agradecer a Deus....O grupo merece. Sinto-me privilegiado. Aqui voltei a ser um 'moleque' [miúdo] da formação."

Adeptos do Galo: "Jogar em casa com a ajuda deles é demais. Agradeço o carinho que eles transmitem, o incentivo a mais para correr. Hoje quando estávamos a perder por 2-0, olhámos um para o outro e já sabíamos. Combinamos que íamos sair daqui com o título hoje."