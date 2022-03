Goleada do Barcelona em Madrid impressionou até no Bayern de Munique

Thomas Muller reagiu nas redes sociais ao triunfo catalão por 4-0.

O "renascido" Barcelona goleou o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, por 4-0, e já é terceiro classificado na Liga espanhola de futebol, com o segundo posto já muito próximo. A equipa orientada por Xavi está de regresso aos grandes momentos, numa temporada com vários momentos atribulados, e convenceu até Thomas Muller.

O avançado internaciona alemão, uma das figuras do Bayern, deixou uma mensagem nas redes sociais após o apito final no clássico. "Foi um prazer assistir a esta performance incrível. 'Chapeau'", pode ler-se no Twitter.

A vitória dos catalães na 29.ª jornada interrompe uma série de cinco clássicos do futebol espanhol que acabaram por pender para os atuais líderes, que, apesar do desaire desta noite, prosseguem folgadamente primeiros, com 66 pontos.

A luta pelo segundo lugar está ao rubro, depois de mais um tropeção do vice-líder, o Sevilha, que, mais cedo, empatou em casa com a Real Sociedad. Os andaluzes estão com 57 pontos, mais três do que Barcelona e Atlético de Madrid, sendo que os catalães têm um jogo a menos.

Em Madrid, o Barça confirmou estar totalmente transfigurado, para melhor, comparando com o início da época. O francês Ousmane Dembelé foi determinante na primeira parte, com um passe decisivo para o golo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (29 minutos) e com o canto que originou o golo apontado pelo uruguaio Ronald Araujo (38).

Na segunda parte, os visitantes embalaram para a goleada, com mais dois golos, de Ferran Torres (49) e Aubameyang, de novo (53). Os adeptos ainda entoaram cantos a pedir a "manita", que não chegou.