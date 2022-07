Goleadas por 95-0 e 91-1, árbitro abandona partida e jogos são investigados

Os dois resultados entram para a história das maiores goleadas do futebol mundial.

A federação de futebol da Serra Leoa viu-se "obrigada" a abrir uma investigação depois de dois jogos que tiveram resultados com números bastante expressivos. Pois bem, na luta pela subida ao principal escalão do futebol daquele país, o Gulf FC venceu o Koquima Lebanon por 91-1, enquanto o Kahula Rangers goleou o Lumbenbu United por 95-0. Sim, 187 golos em dois encontros, sendo que o Kahunla Rangers chegou ao intervalo em vantagem apenas por 2-0, tendo marcado 93 golos na segunda parte. O Gulf FC, por seu lado, vencia por 10-1 aos 55 minutos, tendo marcado 81 golos em 35 minutos. Em causa está, assim, uma possível manipulação de resultados a envolver jogadores e intervenientes das duas partidas.

"Não podemos ficar de braços cruzados e ver que uma situação vergonhosa como esta fique impune. Vamos iniciar uma investigação e levar a julgamento todos os responsáveis por esta mediocridade. Todos os que forem declarados culpados serão tratados de acordo com as leis da Federação e também serão entregues à comissão anticorrupção do país", garantiu o presidente da SLFA [Federação de Futebol da Serra Leoa], Thomas Daddy Brima, na BBC Sport Africa, além do comunicado oficial do organismo.

O jornal "Corriere dello Sport" escreveu que a situação foi tão vergonhosa, tendo em conta a clara cumplicidade dos rivais em deixar-se golear, que um dos árbitros do jogo acabou mesmo por abandonar um dos jogos.

Estes dois resultados entram para a história das maiores goleadas do futebol. A maior deu-se em 2002, quando o AS Adema de Madagáscar venceu o Olympique l'Emyrne por 149-0.