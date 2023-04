Goleada terá ditado fim da linha para Stellini no comando do Tottenham

Treinador italiano deverá deixar os londrinos em breve, sendo substituído por Ryan Mason enquanto não é definido o sucessor definitivo de Antonio Conte.

O Tottenham, atual quinto classificado da Premier League, foi humilhado no domingo pelo Newcastle, sendo goleado por 6-1 em casa dos magpies, que aos 21 minutos já se encontravam a vencer por cinco golos de diferença.

Em Inglaterra, o jornal The Telegraph avança que a goleada terá ditado o fim da linha para Cristian Stellini, que assumiu o comando interino dos spurs após a saída de Antonio Conte, em março, e deverá ser substituído de forma temporária por Ryan Mason, que já comandou a equipa nestes moldes na época 2020/21.

A decisão deverá ser comunicada nas próximas horas, com o antigo médio inglês, de 31 anos, a ter a missão de "segurar o barco" até que o sucessor definitivo de Conte seja escolhido, numa altura em que Julian Nagelsmann tem sido apontado pela imprensa alemã ao cargo.

O Tottenham segue no quinto lugar da Premier League, com 53 pontos, menos seis do que o Manchester United (quarto) e Newcastle (terceiro), tendo dois jogos a mais do que os red devils e mais um do que os magpies.