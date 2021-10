Goleada na Bolívia fez estalar o chicote na seleção do Paraguai

Eduardo Berizzo deixou a seleção do Paraguai

Redação com Lusa

Eduardo Berizzo deixou o cargo de selecionador.

O treinador argentino Eduardo Berizzo foi afastado do cargo de selecionador de futebol do Paraguai, após a goleada sofrida na quinta-feira, na visita à Bolívia, em jogo da qualificação sul-americana para o Mundial'2022.

A Federação Paraguaia de Futebol informou na quinta-feira (madrugada desta sexta em Lisboa) que decidiu "terminar com as funções de Eduardo Berizzo à frente da equipa nacional do Paraguai" e que nos próximos dias comunicará qual será a futura equipa técnica nacional.

Na quinta-feira, em La Paz, o Paraguai foi goleado por 4-0 em casa da Bolívia, resultado que o fez cair para o oitavo lugar da zona de apuramento da CONMEBOL para o Mundial'2022, a quatro pontos do último país em zona de apuramento direto, a Colômbia, em quarto lugar.