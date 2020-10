Goleada do PSG com direito a dois "bis": Kean e Mbappé em grande destaque

Campeão francês goleou o Dijon.

O PSG venceu este sábado o Dijon por 4-0, na oitava jornada da Liga francesa, e ascendeu ao topo da classificação da Ligue 1, graças aos golos de Moise Kean e de Kylian Mbappé.

Depois do desaire caseiro frente ao Manchester United, no jogo da última terça-feira a contar para a Champions, a turma parisiense adiantou-se no marcador logo aos dois minutos, através do jovem atacante italiano Kean, de 20 anos, que bisou aos 22.

Na segunda parte, foi Mbappé a destacar-se, marcando os dois golos, aos 81 e aos 87, que selaram o resultado e deram a liderança, à condição, ao PSG (18 pontos), que aguarda agora o desfecho da partida entre o Nice e o Lille (segundo classificado, com 17 pontos), que se disputa no domingo.

Antes, o Marselha, treinado por André Villas-Boas e adversário do FC Porto na Champions, venceu por 1-0 no terreno do Lorient, em jogo da oitava jornada da Liga francesa e ascendeu provisoriamente ao quarto lugar.

O defesa argentino Leonardo Balerdi apontou aos 54 minutos o único golo da partida, permitindo à equipa entrar nos lugares europeus, ainda que à condição.

A equipa orientada pelo português Villas-Boas segue no quarto lugar, com 15 pontos, os mesmos que o Rennes, que é terceiro, e mais dois do que o Nice, quinto, e o Lens, sexto, mas com menos um jogo disputado.