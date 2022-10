Goleada do Nápoles rende liderança isolada em Itália

A festa dos jogadores do Nápoles

Redação com Lusa

Triunfo em casa da Cremonese por 4-1.

O Nápoles venceu este domingo a Cremonese por 3-1, em jogo da nona jornada da liga italiana de futebol, e assumiu a liderança isolada da prova, aproveitando da melhor forma o empate cedido pela Atalanta.

Em Cremona, no terreno do penúltimo classificado, o Nápoles, que à entrada para a ronda partilhava a liderança com a Atalanta, inaugurou o marcador aos 26 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Politano.

Com o português Mário Rui na equipa titular, os napolitanos, que já sabiam do empate da Atalanta frente à Udinese (2-2), viram Dessers igualar a partida, aos 47 segundos.

O avançado argentino Giovanni Simeone, assistido por Mário Rui, desfez a igualdade aos 76 minutos. Os dois últimos golos do Nápoles foram apontados já em tempo de descontos, por Hirving Lozano (90+2) e Mathis Olivera (90+4), que entrou em campo aos 82 minutos para o lugar ao lateral português.

O triunfo deixa o Nápoles isolado na liderança da liga italiana, com 23 pontos, mais dois do que a Atalanta, que é segunda, e mais três do que Udinese e AC Milan, que seguem nas terceira e quarta posições, respetivamente.