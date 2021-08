Goleada do Ajax no campeonato para o Sporting tirar notas

Equipa de Amesterdão é o primeiro adversário dos leões na Liga dos Campeões.

O Ajax, adversário do Sporting no grupo C da Liga dos Campeões, goleou este domingo o Vitesse por 5-0, em jogo da terceira jornada do campeonato dos Países Baixos.

Em Amesterdão, a equipa orientada por Erik Ten Hag adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos, pelo brasileiro Antony, com o mexicano Edson Alvarez a fazer o segundo, aos 31, e Gravenberch a ampliar, aos 43.

Na segunda parte, um autogolo de Hajek, aos 60, e um golo de Klaassen, aos 67, estabeleceu o resultado. O Ajax está assim no segundo lugar do campeonato, com sete pontos, a dois do líder PSV.

O Ajax será o primeiro adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, em jogo agendado para o dia 15 de setembro, no estádio José Alvalade. Os alemães do Borussia Dortmund e os turcos do Besiktas completam o grupo.