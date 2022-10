Goleada caseira rende liderança provisória ao Bayern

Goleada caseira do Bayern

Redação com Lusa

Triunfo por 6-2 na receção ao Mainz, jogo da ronda 12 da Bundesliga.

O campeão Bayern Munique subiu provisoriamente à liderança da Liga alemã de futebol com uma goleada caseira sobre o Mainz (6-2), passando a ter dois pontos de vantagem sobre o Union Berlim, na 12.ª jornada.

Depois de um início de temporada algo irregular, o Bayern somou a terceira vitória seguida na Bundesliga - sexta em todas as competições - e poderá terminar a ronda na frente, ficando agora a aguardar o resultado da receção de domingo do Union (rival do Sporting de Braga na Liga Europa) ao Borussia Monchengladbach.

Na receção ao Mainz, oitavo classificado, a formação bávara já vencia ao intervalo por 3-1, com golos de Gnabry, aos cinco minutos, Musiala, aos 28, e o senegalês Mané, aos 43, com o suíço Widmer a reduzir para os forasteiros, aos 45+3.

Na segunda parte, Goretzka (58 minutos), o francês Tel (79) e o camaronês Choupo-Moting (86) confirmaram a goleada, com o dinamarquês Ingvartsen (82) a marcar para o Mainz.

O Bayern passou a comandar à condição com 25 pontos, enquanto o Mainz continua, para já, no oitavo posto, com 18.

Com André Silva como suplente utilizado, o Leipzig subiu ao quinto lugar com 19 pontos, após receber e vencer por 2-0 o Bayer Leverkusen, que integra o grupo do FC Porto na Liga dos Campeões e segue num impensável 16.º e antepenúltimo posto, com nove.

O francês Nkunku, aos 32 minutos, e Werner, aos 83, fizeram os golos do triunfo da equipa da casa.

Também como suplente utilizado, Tiago Tomás fez a assistência para o segundo golo Estugarda, que deu o triunfo na receção ao Augsburgo, por 2-1. O avançado português esteve na jogada que acabou concretizada por Anton, aos 90+1 minutos.

O segundo triunfo na Bundesliga permitiu ao Estugarda abandonar a zona de despromoção e subir ao 15.º posto, com 11 pontos.

Destaque ainda para a goleada caseira do Wolfsburgo sobre o Bochum (4-0), com um bis do médio inglês Felix Nmecha.