Golaço de Ronaldo ajuda Al Nassr a chegar às "meias" da Champions Árabe

Cristiano Ronaldo abriu o marcador na vitória do Al Nassr, diante do Raja Casablanca, nos quartos de final da Champions árabe

O Al Nassr venceu o Raja Casablanca, por 3-1, apurando-se para as meias-finais da Champions Árabe, onde medirá forças com o Al Shorta SC, do Iraque.

Aos 19 minutos, Cristiano Ronaldo abriu o marcador, com os reforços do Al Nassr - treinado por Luís Castro -, Al Ghannam (29') e Fofana (38') a colocaram a equipa saudita a vencer por 3-0. Aos 41 minutos, um golo de Madu, na própria baliza, fez o resultado final.

Sadio Mané, bem como o ex-FC Porto, Alex Telles, foram titulares.