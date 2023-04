Golaço de Matheus Nunes estraga regresso de Lampard ao Chelsea

Internacional português marcou um grande golo que ditou a vitória do Wolverhampton frente ao Chelsea, na segunda estreia de Lampard no comando dos blues.

O Wolverhampton, com José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Daniel Podence e Matheus Nunes a titulares e João Moutinho a suplente utilizado, venceu este sábado por 1-0 na receção ao Chelsea, que teve João Félix no onze inicial, na segunda estreia de Frank Lampard no comando (desta vez interino) dos blues.

Após ter orientado os blues durante 18 meses, entre 2019 e 2021, o antigo médio sucedeu a Graham Potter, despedido após a queda do emblema para o 11.º lugar da Premier League, no fim de semana passado, mas um golaço de Matheus Nunes, aos 31 minutos, ditou novo dissabor na 30.ª jornada.

Recorde-se que Lampard vai orientar o Chelsea de forma interina até ao final da temporada, enquanto um sucessor definitivo de Potter não é definido.

Veja o golo do internacional português:

COMO LHE PEGA, MATHEUS



@premierleague | @Wolves 1 x 0 @ChelseaFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/ApmDmHXpi1 - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 8, 2023

Com o regresso às vitórias após três jornadas, os wolves subiram até à 12.ª posição do campeonato inglês, com cinco pontos de vantagem sobre a zona de despromoção (31). Já o Chelsea segue no lugar imediatamente acima (11.º), com 32 pontos, somando o quarto jogo seguido sem triunfos.