Goiás perde, Evangelista não fala e "vice" dispara: "Estamos cada vez mais enojados"

Goiás atravessa uma fase difícil no Brasileirão

Duras críticas dirigidas à arbitragem após a derrota em casa do Santos.

O Goiás, treinado pelo português Armando Evangelista, perdeu este domingo por 4-3 na visita ao Santos, em jogo da 14.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol, com o golo decisivo dos santistas a surgir aos 90+4 minutos, de grande penalidade.

O técnico não falou aos jornalistas após o encontro, cabendo ao vice-presidente Harlei Menezes o papel de porta-voz para deixar duras críticas à arbitragem de Bruno Arleu. "Isto é um escândalo. O que aconteceu aqui hoje não tem outro nome. Mais um capítulo desastroso do futebol brasileiro. Um futebol sem credibilidade, um futebol que está esfacelado e que tem tragédias anunciadas em todas as jornadas, como a que sofremos em São Januário", afirmou, citado pelo Globoesporte.

"O cidadão que apitou o jogo hoje, que não vou nem mencionar o nome dele, vai para a casa dele, vai apitar na próxima ronda. (...) Nós, não. Nós vamos para casa lamber as feridas e reorganizar um trabalho para seguir nesse campeonato que, todos sabemos, está sem credibilidade", continuou. "Estamos cada vez mais enojados com o que se tornou o futebol brasileiro", rematou.

Marcos Leonardo, aos 16 e 30 minutos, e Stiven Mendoza, aos 45+1, deram uma vantagem aparentemente confortável aos paulistas no primeiro tempo, sendo que, pelo meio, Guilherme, antigo jogador de Braga e Gil Vicente, reduziu para a formação de Goiânia, aos 40.

Na segunda parte, Guilherme bisou, aos 61, e João Magno repôs a igualdade para o Goiás, aos 81, só que o colombiano Mendoza também iria bisar em tempo de compensação, de grande penalidade, garantindo o triunfo do Santos, 13.º classificado e que não vencia há sete jogos no Brasileirão.

A formação comandada por Armando Evangelista, que ainda viu Guilherme ser expulso aos 90+11 minutos, averbou a terceira derrota seguida no campeonato, em que ocupa o 17.º lugar, em zona de despromoção, com 11 pontos.

Em quatro partidas à frente do Goiás, o ex-técnico do Arouca apenas conseguiu um triunfo, precisamente na estreia, diante do Vasco da Gama, na 11.ª ronda.