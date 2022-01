Godín diz adeus à Europa e segue para o campeão brasileiro

Diego Godín, central do Cagliari

Redação com Lusa

O defesa internacional uruguaio Diego Godín, que hoje rescindiu com os italianos do Cagliari, assinou contrato até ao final deste ano com o Atlético Mineiro, anunciou o clube campeão brasileiro de futebol.

Poucas horas depois de ter sido anunciado o fim da ligação ao Cagliari, emblema que representava desde 2020, o experiente central, de 35 anos, vinculou-se à equipa mineira até 31 de dezembro, com opção de extensão do contrato.

Diego Godín, que soma 153 internacionalizações pelo Uruguai, representou Cerro de Montevideu e Nacional, antes de deixar o país natal para rumar à Europa, onde alinhou por Villarreal (2007 a 2010), Atlético de Madrid (2010 a 2019), Inter Milão (2019/20) e Cagliari.

O Atlético Mineiro, que na última temporada conquistou o título de campeão brasileiro, encontra-se atualmente sem treinador, na sequência da saída de Cuca, sendo que, desde então, a imprensa "canarinha" tem avançado com alguns nomes de técnicos portugueses para assumir o cargo, como Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Vítor Pereira ou Luís Castro.