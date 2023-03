"God Save the King" arruinado no Itália-Inglaterra e cantora pede desculpa aos ingleses

O "God Save the King" foi cantado antes do Itália-Inglaterra, mas a atuação não correu nada bem.

A cantora Ellynora teve uma noite muito difícil na quinta-feira. Convidada a cantar o hino de Inglaterra antes do jogo com a Itália, disputado em Nápoles, e referente à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024, a artista falhou completamente o ritmo e foi muito criticada. Mais tarde, explicou que teve problemas com o auricular, pelo que não conseguia ouvir a música em condições.

"Estou muito chateada, porque queria que as coisas saíssem perfeitas. O que aconteceu não foi culpa minha. Quero pedir desculpa a todos os adeptos ingleses que estavam no estádio e que viram na televisão, estou arrasada por aquilo que aconteceu e quero que as pessoas saibam que não quis faltar ao respeito a ninguém. Estava muito entusiasmada. Nunca tinha cantado nada assim antes, porque sou uma artista pop. Mas houve um problema no estádio. Tinha ensaiado o hino duas vezes antes do jogo e três vezes na noite anterior, mas quando chegou a altura tive um problema no auricular. A música parou de me tocar ao ouvido e depois voltou, estava a ouvir em duplicado. Fiquei fora de tempo e, a partir daí, foi difícil recuperar", justificou, em lágrimas, à imprensa inglesa.

"Tentei o meu melhor para resolver o problema, mas já não havia nada a fazer. Estou realmente irritada. Tentei ajustar a minha voz com o hino no estádio, mas já era tarde demais", acrescentou.

O jogo terminou com a vitória de Inglaterra por 2-1.