Gnabry jogou com uma unha pintada de preto e agora é revelado o motivo

Pequeno pormenor do jogador do Bayern não passou em branco.

Serge Gnabry, jogador do Bayern, tem jogado com uma unha pintada de preto, algo que gerou alguma curiosidade aos adeptos. Agora, o jornal "Bild" revela o alegado motivo que leva o internacional alemão a fazê-lo.

De acordo com o jornal alemão, este detalhe tem a ver com a organização "YGAP", que utiliza a visibilidade de algumas das mais reconhecidas figuras públicas do mundo para consciencializar a sociedade para um dos problemas mais preocupantes da atualidade, o abuso infantil.

O motivo de pintarem as unhas, diz ainda o "BIld", deve-se ao facto de uma menina vítima desse abuso ter pintado uma das unhas do CEO da "YGAP", Elliot Costello, após o seu resgate, encorajando assim outros homens a fazer o mesmo como forma de denúncia. Uma em cada cinco crianças é vítima de abuso sexual, ainda segundo as mesmas informações.