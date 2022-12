Glazer foi ao Catar procurar investidores para comprar o Manchester United

Proprietário cumpre promessa e, após 17 anos no poder, está no Catar à procura de investidores. Emblema onde jogam Bruno Fernandes e Dalot vai mudar de mãos. Avram Glazer e um consultor financeiro estão no terreno e querem fechar o negócio até ao primeiro trimestre de 2023

O Manchester United está à venda por um valor entre 7 a 8 mil milhões de euros e o proprietário do clube inglês, Avram Glazer, viajou para o Catar na tentativa de encontrar potenciais compradores naquele país, avançou o "The Athletic".

A família Glazer, recorde-se, anunciara no mês passado que estava à procura de investidores para o clube, que detém desde 2005. Os bilionários americanos contrataram o "Raine Group" para atuar como consultor financeiro exclusivo do United e tentar encontrar interessados. O referido grupo empresarial pretende concluir a venda até ao final do primeiro trimestre de 2023.

"Não se trata necessariamente de uma venda, é um processo e vamos avançar com o processo. Depois veremos o que acontece", confirmou Avram Glazer ao "The Athletic", no Catar, após o encontro das meias-finais entre a França e Marrocos, que os franceses venceram por 2-0. "O processo está em andamento", acrescentou o dono dos red devils.

Avram Glazer fala em "processo" porque já teve contactos com investidores da Arábia Saudita e com fundos de investimento do Dubai. De resto, num comunicado divulgado em novembro explicava que tinha iniciado "um processo para explorar alternativas estratégicas para o clube", o que pode significar "novo investimento no clube, uma venda ou outras transações".

O técnico do United, Erik ten Hag, também já se pronunciou sobre o tema, esperando que a operação seja concluída o mais depressa possível. "Haverá mais investimentos, o que é bom", referiu o holandês.