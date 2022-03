Gisdol deixa o Lokomotiv: "Não posso continuar num país cujo líder é responsável por uma guerra"

Treinador Markus Gisdol abandonou o Lokomotiv Moscovo em desacordo com a guerra na Ucrânia, iniciada por Putin.

Markus Gisdol deixou o comando técnico do Lokomotiv Moscovo ao fim de cinco meses, em desacordo com a invasão da Rússia à Ucrânia. O treinador alemão, de 52 anos, chegou ao emblema russo a 10 de outubro e agora despediu-se por não conseguir trabalhar num país onde o líder "é responsável" por uma guerra.

"Não posso continuar num país cujo líder é responsável por uma guerra. Esses não são os meus valores e, por isso, deixei o meu cargo de treinador do Lokomotiv Moscovo com efeitos imediatos. Não posso continuar no centro de treinos em Moscovo, a treinar os jogadores, a exigir profissionalismo, sabendo que a alguns quilómetros estão a ser dadas ordens para que muita gente sofra", referiu, em comunicado, Markus Gisdol.