Giroud quer renovar, mas já pensa adiante: "Poderia ir para uma Liga exótica..."

Avançado francês do Milan quer continuar no gigante italiano, mas piscou o olho à Liga norte-americana (MLS).

Olivier Giroud, avançado do Milan, revelou no domingo que pretende renovar contrato com o gigante italiano, por quem soma nove golos e seis assistências em 24 partidas disputadas esta temporada.

"Quero renovar, consegui conquistar o coração dos adeptos com o "Scudetto" [nome pelo qual é conhecido o título do campeonato italiano, conquistado pelo Milan na época passada]. Estamos em conversações e a minha ideia é terminar a minha carreira ao mais alto nível no Milan", garantiu ao Canal Plus.

Aos 36 anos, o internacional francês também já pensa onde poderá jogar na última etapa da sua carreira, revelando sentir-se atraído pela Liga norte-americana (MLS): "Depois poderia ir para um campeonato exótico, sempre gostei da Liga dos Estados Unidos".