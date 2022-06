Girona vence em Tenerife e agarra a última vaga da próxima edição da La Liga

Fotografia: Twitter do Girona

Girona regressa à elite do futebol espanhol

O Girona agarrou este domingo a última vaga na próxima edição na La Liga, após vencer por 3-1 na casa do Tenerife, na segunda mão da final do play-off de subida ao máximo escalão do futebol espanhol.

Depois do nulo registado na primeira mão, em solo catalão, o Girona adiantou-se no marcador aos 42 minutos por intermédio de Cristhian Stuani, internacional uruguaio de 35 anos, que marcou de grande penalidade.

A resposta dos insulares chegou aos 59, quando Carlos Ruiz empatou a partida, mas um auto-golo do defesa José Léon, aos 68 e um golo do jovem Arnau Martínez, aos 80, selou a promoção do Girona, que fechou a fase regular da segunda divisão espanhola na sexta posição.

A formação catalã está assim de regresso à La Liga, três anos depois de ter descido ao segundo escalão e junta-se ao Almería e Real Valladolid, também promovidos à elite espanhola.