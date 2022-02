Avançado foi anunciado como reforço da Sampdória.

A Sampdória anunciou esta quarta-feira a contratação de Sebastian Giovinco. O avançado italiano de 35 anos, que estava livre no mercado, regressa à Serie A, onde brilhou, por exemplo, com a camisola da Juventus. Esteve ainda no Toronto FC, clube canadiano que disputa a MLS, e no Al Hilal, da Arábia Saudita.

Giovinco, 23 vezes internacional pela principal seleção italiana, assinou um contrato válido até ao final da temporada.

A Sampdória ocupa atualmente o 16.º lugar do campeonato italiano.