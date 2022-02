Giménez mandou calar adeptos do Atlético de Madrid e depois desculpou-se

A perder, Giménez fez um passe para trás e os adeptos não gostaram. Assobiaram o central e este mandou-os calar.

Na segunda parte do Atlético de Madrid-Levante, quando os colchoneros perdiam 1-0 (foi o resultado final), o defesa-central Giménez fez um passe para trás e foi assobiado pelos adeptos que estavam nas bancadas. Desagrado, o uruguaio fez um gesto a mandar calar os fãs do clube de Madrid.

No final do encontro, pediu desculpa pelo gesto.

"Os adeptos do Atlético sabem o carinho que tenho por eles. Sou o que sou graças a eles, não teria nada na minha carreira sem eles. Se se sentiram atacados ou algo, que saibam que não é bem assim. São momentos com tanto nervosismo, vontade de ganhar e as coisas não acontecem... E nesse mesmo esse lado da bancada recrimina-me, doeu-me muito. Mas isto é uma família e nas famílias há problemas. Quero pedir-lhes desculpa, que não encarem isto como algo com que devam irritar-se. Não sou do tipo de pessoas que reage, mas em momentos de tensão e nervosismo estamos tensos e chateados, o que faz com que cometamos atos dos quais nos arrependemos ou que não queríamos fazer. Peço desculpa de coração às pessoas que se sentiram atacadas. Não tenho problemas em fazê-lo um a um", afirmou.