Gil Dias a tempo inteiro na vitória do Mónaco na Taça de França

Mónaco qualificou-se para os oitavos de final da competição.

O Mónaco qualificou-se para os oitavos de final da Taça de França, nos quais vai defrontar o Saint-Étienne, depois vencer o Saint-Pryvé, do quarto escalão, por 3-1.

A equipa do Principado resolveu o destino da eliminatória ainda na primeira parte, com três golos, os dois primeiros por Keita Baldé, aos 11 e 28 minutos, e o terceiro pelo avançado Wissan Ben Yedder, aos 36'.

Na segunda parte, o Saint-Pryvé ainda deu um ar da graça ao marcar o golo de honra, por Carnejy Antoine, aos 82', mas o Mónaco teve sempre o jogo e a eliminatória controlados.

Os internacionais portugueses Adrien Silva e Gelson Martins não integraram os convocados para esta partida, mas Gil Dias, internacional sub-21, habitualmente suplente, jogou os 90 minutos no meio-campo da equipa monegasca.

O destaque no sorteio dos oitavos de final realizado no domingo, vai para a visita do campeão francês Paris Saint-Germain ao terreno do Pau, do terceiro escalão e carrasco do Bordéus nos dezasseis avos de final, depois de vencer a equipa treinada pelo português Paulo Sousa por 3-2, após prolongamento.

O Mónaco recebe o Saint-Étienne, o Lille, desloca-se ao terreno do Epinal, do quarto escalão, o Lyon vai até ao sul de França para defrontar o Nice, o Marselha recebe o Estrasburgo, o Limonest, do quinto escalão, vai decidir a continuidade na prova em casa com o Dijon, tal como o Belfort, do quarto escalão, perante o Montpellier.