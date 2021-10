Gigantes europeus têm médio debaixo de olho, mas Barcelona terá recusado oferta milionária

De acordo com o jornal "The Sun", tanto o Bayern como o Manchester City terão mostrado interesse no médio, mesmo sabendo dos "planos" do clube espanhol.

Frenkie de Jong tornou-se peça essencial praticamente desde a sua chegada ao Barcelona, proveniente do Ajax, em 2019. Por isso mesmo, o emblema blaugrana não planeia a sua venda, mas vários clubes europeus não o terão esquecido, continuando com o internacional neerlandês debaixo de olho.

Ainda segundo o diário britânico, o emblema bávaro terá mesmo colocado 70 milhões de euros em cima da mesa, na tentativa de obter os serviços de De Jong. No entanto, a oferta terá recebido um "não " como resposta.

Frenkie de Jong renovou com o Barcelona em 2020, até 2026, tendo uma cláusula de rescisão no valor de 400 milhões de euros. O valor de mercado do médio neerlandês, neste momento, é de 90 milhões de euros, segundo Transfermarkt.