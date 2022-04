Gianni Infantino: "Itália fora do Mundial'2022? Apetece-me chorar..."

Presidente da FIFA admite ser uma situação "triste para todos os italianos".

A Itália, campeã europeia, falhou a qualificação para o Mundial'2022, cujo sorteio se realiza esta sexta-feira, ao perder com a Macedónia do Norte na meia-final do play off de acesso à competição. O desaire surpreendeu grande parte do mundo do futebol e Gianni Infantino, presidente da FIFA, italiano, admitiu ter vontade de chorar.

"Apetece-me chorar. É triste para todos os italianos, trata-se do segundo Campeonato do Mundo consecutivo sem os "azzurri". Se se qualificarem para o próximo, serão 12 anos de ausência", começou por dizer em Doha, na quinta-feira. De recordar que a seleção italiana já havia ficado de fora do Mundial'2018, ao perder com a Suécia, também num play off, mas disputado a duas mãos.

"Penso nos tempos em que era miúdo, nas emoções de ver o Mundial de 1978 e de 1982, essas são as coisas que nos fazem apaixonar pelo futebol", continuou, antes de concluir:

"É triste para as crianças italianas, mas esta é a situação, apenas 32 seleções podem qualificar-se para o Campeonato do Mundo a cada quatro anos. Por agora..."