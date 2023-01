Gianluca Vialli: Cremonese com camisola especial e fins solidários

Antigo avançado italiano faleceu na passada sexta-feira.

A Cremonese vai homenagear esta segunda-feira Gianluca Vialli, falecido na sexta-feira, usando uma imagem do antigo futebolista numa das mangas de uma camisola especial, cuja venda angariará fundos para a Fundação Vialli e Mauro.

"No estádio Bentegodi, a Cremonese vai defrontar o Verona com uma camisola especial com a imagem de Vialli e com as palavras "Ciao Luca" na manga esquerda", informou o clube.

As camisolas que serão utilizadas no jogo de hoje, da 17.ª jornada da Liga italiana, servirão para angariar fundos para a Fundação Vialli y Mauro, criada pelo antigo avançado em 2003 para apoiar luta contra o cancro e financiar a investigação sobre a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Gianluca Vialli, que morreu aos 58 anos consequência de um cancro no pâncreas, começou a carreira como jogador na Cremonese, passando depois por Sampdória, Juventus e Chelsea, clube que também treinou. Disputou ainda 59 jogos pela seleção transalpina, tendo marcado 16 golos.

O antigo avançado, que há menos de um mês deixou o cargo de chefe de delegação da seleção italiana, foi duas vezes campeão italiano, ganhou quatro Taças de Itália, duas Taças de Inglaterra e uma Taça da Liga inglesa.