Getafe impõe empate ao Athletic de Bilbau em casa dos bascos

O Getafe impôs um empate a um golo na deslocação a Bilbau, no estádio San Mamés Barrio, no arranque da 29ª jornada da LaLiga.

A formação dos arredores de Madrid, que é orientada por Quique Flores, jogou a última meia hora em inferioridade numérica, por expulsão de Jorge Cuenca, mas conseguiu segurar o ponto, que pode ser precioso para a manutenção.

Os visitantes tinham-se adiantado aos três minutos, golo do turco Enes Unal, antes de o Athletic empatar aos 29, através de Yuri.

Com este resultado, a equipa basca mantém-se no oitavo lugar, agora com 41 pontos, e o Getafe segue em 15º, com 29 pontos.