Getafe bate Granada com Florentino, Maximiano e Domingos Duarte em ação

Redação com Lusa

Do trio português, apenas Maximiano foi titular.

O Getafe bateu em casa o Granada, por 4-2, num jogo da 21.ª jornada da Liga espanhola de futebol que contou com três jogadores portugueses, Florentino Luís, Maximiano e Domingos Duarte, entre os jogadores utilizados.

Sandro Ramirez (10 minutos), o turco Enes Unal (47), o sérvio Nemanja Maksimovic (63) e Borja Mayoral (87) fizeram os golos da equipa anfitriã, enquanto o colombiano Luis Suárez apontou os dois tentos do Granada (13 e 78).

Do lado dos vencedores, Florentino só foi lançado aos 89 minutos, enquanto o guarda-redes Luís Maximiniano foi titular e Domingos Duarte foi lançado logo no início da segunda parte no Granada.

Com os três pontos, o Getafe segue em 16.º com 21 pontos na La Liga, enquanto o Granada é 14.º com 24.