Gerrard viaja até à Arábia Saudita, mas rejeita proposta do Al Ettifaq

Técnico inglês está sem clube desde a saída do Aston Villa e rejeitou uma oferta da Liga saudita.

Steven Gerrard está sem clube desde que deixou o comando do Aston Villa, em outubro do ano passado, e revelou esta segunda-feira ter rejeitado uma proposta do Al Ettifaq, após ter viajado nos últimos dias para a Arábia Saudita.

"Eu fui convidado ali para olhar para uma possível oferta, o que fiz. Eu tenho analisado essa oferta nos últimos dias mas, neste momento, não irei aceitá-la", frisou, em declarações ao Channel 4.

O antigo médio do Liverpool registou apenas três vitórias nos 12 jogos em que orientou os villans na presente época, mantendo-se desta forma fora de ação.