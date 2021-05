"Gerrard? Tem feito um trabalho magnífico no Rangers…"

Ex-treinador dos red devils como que aprovou, entre vários elogios, o comando técnico do antigo jogador inglês à frente da equipa do Ibrox Stadium e campeã em título na Escócia

Outrora rival do Manchester United de Alex Ferguson, o ex-capitão do Liverpool e agora treinador do Rangers Steven Gerrard, tem feito, considerou o mítico técnico escocês, um trabalho "magnífico" à frente do clube do qual Fergie foi adepto e ex-atleta.

"Tem feito um trabalho magnífico, realmente, dentro e fora do campo. Uma entrevista à Imprensa pode fazer com que percas o teu trabalho como treinador. Mas as conferências de Imprensa do Steven [Gerrard] são fantásticas. Ele é porreiro, tem compostura e dá as respostas certas. Ele é realmente top", elogiou Ferguson acerca do jovem técnico inglês.

Gerrard findou, nos primórdios de maio, a terceira época ao serviço do Rangers com chave de ouro: sagrou-se campeão da Scottish Premiership, quebrando a hegemonia do Celtic, algo que o emblema do Ibrox Stadium não fazia há nove épocas seguidas.

O lendário ex-treinador confessou, em longa entrevista concedida, esta terça-feira, ao diário The Guardian, que tem um particular prazer em "espicaçar" o filho Jason [Ferguson], este adepto confesso do Celtic de Glashow, quando o Rangers leva a melhor sobre o eterno rival escocês.

"A única altura em que realmente apoio o Rangers é quando jogam contra o Celtic. Jason é um fã do Celtic. Adoro telefonar-lhe quando o Rangers os vence [risos]", afirmou Ferguson, em declarações ao jornal britânico.