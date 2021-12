Gerrard soma terceira vitória em quatro jogos no comando do Aston Villa

Redação com Lusa

O ex-futebolista Steven Gerrard continua a dar cartas desde que assumiu há menos de um mês o Aston Villa, com a equipa a vencer este domingo o Leicester, por 2-1, em jogo da 15.ª jornada da Liga inglesa.

Nos quatro jogos à frente dos villans, Gerrard apenas viu a equipa não resistir ao campeão, e líder do campeonato, Manchester City, vencendo o Brighton, o Crystal Palace e hoje o Leicester, que igualou no 10.º lugar.

Em jogo no Villa Park, a equipa esteve a perder por 1-0, com os foxes a marcarem por intermédio de Harvey Barnes, aos 14 minutos, mas pouco depois Konsa igualou, aos 17, e ainda antes do intervalo o Aston Villa teve um golo anulado pelo vídeoárbitro.

Já na segunda parte, Konsa acabou por se tornar o homem do jogo, ao bisar aos 54 minutos, num jogo em que Brendan Rodgers deixou pela primeira vez esta época Vardy no banco.

O melhor marcador da equipa e segundo na Liga, com nove golos, apenas entrou aos 65 minutos, enquanto o lateral Ricardo Pereira não esteve na ficha de jogo, por se encontrar lesionado.