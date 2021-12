"Covid-19? Um jogador não queria sair do carro porque pensava que estava infetado"

Novo treinador do clube de Birmingham contou episódio para explicar as dificuldades que estes tempos trazem às equipas

A covid-19 continua a marcar Inglaterra e, por consequência, a Premier League. O Aston Villa, histórico do futebol britânico, tem sido mais um clube a tentar limitar ao máximo os riscos da pandemia, mas não tem sido fácil, como o novo treinador Steve Gerrard tratou de explicar.

"Nós tivemos uma situação no último fim de semana na qual um jogador do plantel estava relutante a sair sequer do carro, porque teve alguns sintomas de covid-19, pensava que estava infetado e tem uma família muito jovem, e tens de perceber completamente o ponto de vista dele sobre a situação. É altura de Natal, e é nesta situação que todos estamos. Ninguém quer apanhar o vírus. Todos querem proteger as próprias famílias, é o nosso trabalho, e prioridade será sempre a família, claro", afirmou, em declarações aos jornalistas.

A pandemia da covid-19 e a invasão em força da variante Omicron a Inglaterra tem prejudicado o normal funcionamento da Premier League no último par de semanas. Já foram os 10 os jogos adiados e os clubes já tiveram de lidar com quase uma centena de casos positivos.