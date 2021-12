Gerard Piqué: "Prefiro morrer a ter de jogar no Real Madrid"

Jogador do Barcelona garantiu que nada o faria jogar no eterno rival.

Entre muitos outros temas temas abordados em presença no programa "El Hormiguero", o jogador do Barcelona Gerard Piqué garantiu que nada o faria representar as cores do Real Madrid, eterno rival do emblema "blaugrana".

"O que teriam de te oferecer para que fosses para o Real Madrid?", questionaram ao central, que foi muito claro na resposta: "É absolutamente impossível".

"Imagina que te dizem: 'Damos-te Andorra'... 'Aval para seres presidente'... 'Dou-te a eterna juventude'..." continuaram assim a tentar outra resposta, mas Piqué manteve-se firme no amor ao Barça.

"Não há nada. Impossível. Prefiro morrer a ter de jogar no Real Madrid", concluiu.