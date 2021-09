Génova é vendido a empresa dos Estados Unidos: "Deixo-o em mãos confiáveis"

A empresa norte-americana 777 Partners comprou 99,9 por cento das ações do clube italiano.

A tradicional Génova a partir de agora passa a ter uma gestão norte-americana. Por meio de um comunicado, foi anunciado esta quinta-feira que a empresa de investimentos 777 Partners adquiriu 99,9 por cento das ações do clube italiano.

O presidente atual da Génova, Enrico Preziosi, permanecerá no Conselho de Administração que, a partir de agora, passará para as mãos do fundo de investimentos que já tem uma participação significativa no Sevilha, de Espanha. "Deixo-o [o clube] em mãos confiáveis", garantiu Preziosi.

O Génova publicou o seguinte comunicado:

"A 777 Partners, uma empresa de investimento alternativo com sede em Miami, adquiriu a propriedade do Génova Cricket and Football Club, o clube mais antigo do país e que joga, atualmente, na prestigiosa Série A italiana. O clube foi fundado em 1893 e venceu a liga italiana nove vezes. O novo grupo proprietário, que comprará 99,9 por cento do capital social do Génova, integrará o novo capital do clube e assumirá algumas responsabilidades. O proprietário anterior, Enrico Preziosi, permanecerá na direção, enquanto o CEO Alessandro Zarbano continuará a administrar as operações diárias do clube"