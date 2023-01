Gennaro Gattuso deixa comando técnico do Valência

Treinador italiano não resistiu aos recentes maus resultados.

O Valência anunciou esta segunda-feira a saída de Gennaro Gattuso do comando técnico. A saída do treinador acontece após uma sequência de quatro jogos sem vencer na Liga espanhola.

"O clube quer agradecer ao treinador o seu compromisso e o trabalho nestes meses no comando da equipa principal e desejar-lhe muita sorte no futuro", pode ler-se no site oficial do clube espanhol.

A equipa, 15.ª classificada de La Liga, regressa aos treinos na terça-feira, sob as ordens de "Voro" González.