Gavi volta a ter inscrição de júnior pelo Barcelona, pode ficar livre e o Bayern está à espreita

Xavi e Gavi, com o seis no equipamento

LaLiga tinha cancelado a inscrição como jogador do plantel principal, onde estava com a camisola 6. Foi reativada a inscrição de júnior, com a camisola 30, e os catalães terão de gerir o orçamento para poder registar a sua renovação de contrato. Pode ficar livre no verão

Gavi volta a poder jogar pelo Barcelona, mas agora, de novo, como jogador dos juniores e com a camisola 30, segundo informação publicada na página de LaLiga. Se os catalães não resolverem as questões de fair-play financeiro internas da liga espanhola, o jogador poderá mesmo ficar livre no verão.

O clube tinha inscrito Gavi, de 18 anos, como jogador do plantel profissional, com a camisola 6, mas LaLiga cancelou essa inscrição recentemente. Para poder voltar a contar com o atleta, o clube voltou a inscrevê-lo como júnior e com a camisola com que jogou na época passada.

O Barcelona tinha anunciado a renovação do jogador até 2026 e com contrato do plantel principal, mas que agora só terá efeito a partir da próxima época, isto se o clube catalão conseguir ultrapassar os problemas de fair-play financeiro impostos pela liga espanhola. Se tal não acontecer e os catalães não conseguirem registar o novo vínculo, Gavi será um jogador livre no verão e, segundo a Sky da Alemanha, o Bayern Munique está muito atento ao desenrolar dos acontecimentos.