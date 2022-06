Gattuso será o próximo treinador do Valência

De acordo com Fabrizio Romano, o treinador italiano já assinou contrato com o clube "che" até 2024 e deverá ser apresentado em breve.

Gennaro Gattuso vai orientar os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia ao leme do Valência a partir da próxima temporada.

Segundo informações avançadas pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o treinador transalpino já assinou o contrato que o liga à formação valenciana para as próximas duas épocas, com uma terceira de opção. O ex-futebolista, que fez a maior parte da carreira ao serviço do AC Milan, receberá três milhões de euros por ano, montante ao qual se acresce um bónus diferente consoante a classificação final da equipa (apuramento para a Liga dos Campeões, Liga Europa ou Liga Conferência).

Gattuso, internacional italiano em 73 ocasiões, conta com passagens pelo Sion da Suíca, Palermo, OFI (Omilos Filathlon Irakleiou) da Grécia, Pisa, AC Milan e Nápoles enquanto técnico principal.