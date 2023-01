Gattuso perde a calma: "Chego aqui sorridente e pensam que sou imbecil..."

O Valência defronta o Real Madrid na quarta-feira, nas meias-finais da Supertaça de Espanha, e Gattuso não mordeu a língua ao abordar uma questão colocada em conferência de imprensa.

O Valência defronta na quarta-feira o Real Madrid, em jogo das meias-finais da Supertaça de Espanha, que será disputada, como tem sido costume nos últimos anos, em Riade, na Arábia Saudita.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Gennaro Gattuso, treinador do emblema che, começou por admitir que a sua relação com Carlo Ancelotti, técnico merengue e que o treinou durante os seus tempos de jogador no Milan, já viu melhores dias.

"Tivemos problemas pessoais e dos quais não quero falar. Quando eu fui treinar o Nápoles [após a saída de Ancelotti do clube], disse à imprensa que a equipa estava bem e houve um problema. Mas ele sabe que o respeito muito, foi um problema de trabalho", afirmou.

Passando para o momento do Valência, que ocupa a 11.ª posição da LaLiga e foi derrotado pelo Cádiz (0-1) no regresso do campeonato após o Mundial'2022, Gattuso ainda admitiu que as coisas não têm corrido bem à equipa, mas perante a insistência de um jornalista sobre o estado anímico dos jogadores, explodiu.

"És psicólogo, doutor? Eu tenho a cara que tenho. Quando ganhamos, chego aqui sorridente e pensam que sou um louco, um imbecil. Quando perco, tenho uma cara de merda. É normal. Não gosto de perder", atirou o técnico italiano.

O Valência defronta o Real Madrid na quarta-feira, às 19h00, em jogo das meias-finais da Supertaça de Espanha. O vencedor vai jogar na final contra a equipa que sair triunfante do confronto entre o Bétis e o Barcelona, que está marcado para quinta-feira, à mesma hora.