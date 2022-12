Gattuso: "O meu pai disse-me que me dava um soco se não aceitasse a proposta..."

Gattuso foi para o Rangers algo contrariado, por insistência do pai.

Em 1997, Gennaro Gattuso foi contratado pelo Rangers, quando jogava no Perugia, de Itália. Mas o médio não tinha vontade de rumar à Escócia. O pai deu um "empurrãozinho" para que tal acontecesse, contou o agora treinador do Valência.

"Não queria ir para Glasgow. Tinha jogado dois jogos pelo Perugia na Serie B e íamos jogar na Serie A [primeira divisão italiana]. Um dia, o meu pai veio ter comigo e disse-me que um representante do Rangers estava na cidade e queria oferecer-me um contrato. Eu não queria sair e disse isso ao meu pai. Ele disse-me que o Rangers estava a oferecer tanto dinheiro que ele nem sabia escrever o número. Disse-me que era quatro vezes aquilo que tinha ganhado em toda a vida. Quando voltei a dizer que não, ele disse que me dava um soco se não aceitasse a proposta. Acabei por ir para o Rangers", revelou numa entrevista ao jornal espanhol AS.

O internacional italiano, 44 anos, acabou por voltar a Itália em 1999, para o Salernitana. Um ano depois assinou pelo Milan, onde esteve durante 12 temporadas consecutivas.

Acabou a carreira em 2012/13, ao serviço do Sion.