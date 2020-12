Gattuso sem papas na língua: "Só em Itália é que és expulso por dizer 'vai-te f....'"

Técnico do Nápoles ficou desagrado por o árbitro do Inter-Nápoles ter expulsado Insigne por protestos contra uma grande penalidade assinalada

O treinador do Nápoles, Gennaro Gattuso, teceu críticas ao árbitro do jogo com o Inter de Milão, realizado esta quarta-feira, pela expulsão do napolitano Lorenzo Insigne na sequência de protestos inapropriados por parte do futebolista.

O extremo e capitão da equipa do sul de Itália terá excedido os limites no travar de razões com o juiz Davide Massa quando este assinalou um penálti, cometido por Ospina, a favor da equipa do Inter de Milão, com o qual Lukaku garantaria a vitória.

"Isto é algo que só acontece em Itália. Disse ao árbitro que antes do cartão vermelho estava a elogiar o Insigne pela forma como se estava a comportar como capitão. Minutos depois minutos expulsa-o. Não podes expulsar um jogador, especialmente o capitão, por dizer ao árbitro para se ir f..... após um penálti duvidoso", começou por referir Gattuso.

O técnico italiano do Nápoles defendeu a posição tomada a favor de Insigne, em conferência de Imprensa pós-jogo, ao enumerar exemplos de conduta aplicada noutros países e pediu bom senso na consideração desse tipo de palavras.

"Em Inglaterra ou Escócia os jogadores fazem-no constantemente e nada acontece. Só em Itália é que és expulso por dizer ao árbitro 'vai-te f...'. Quando eu era jogador, o árbitro mostrava mais bom senso e entendia que, depois de um penálti duvidoso, o jogador pode dizê-lo e o árbitro deve fazer de conta que não ouviu. Não podes deixar uma equipa com dez elementos por causa disto. Ele nem o disse de forma agressiva", considerou o treinador.