Gattuso apresentado no Valência: "Jorge Mendes é um amigo, mas nunca fiz negócio com ele"

Técnico disse ainda que foi Anil Murthy, antigo presidente do Valência, a contactá-lo para ingressar no clube, não o empresário português

Gennaro Gattuso foi esta quinta-feira apresentado no Valência. Em conferência de imprensa, o técnico italiano referiu que nunca contratou jogadores agenciados por Jorge Mendes nos clubes onde treinou, apesar de qualificar o agente português como um "amigo".

"Estou no futebol há 27 anos. Respeito Mendes, é um amigo, mas nunca fiz negócios com ele nos meus clubes, nem com o Milan nem com o Nápoles. Respeito Mendes pela pessoa que é mas nunca fiz negócio com ele. A primeira pessoa que me ligou foi Anil Murthy, não Jorge Mendes", assegurou.

O novo timoneiro dos valencianos garantiu, no entanto, que não fecha a porta à vinda de nenhum jogador, desde que estejam ao nível do emblema che.

"Espero que consigam encontrar jogadores que possam ser úteis ao Valência, não só do Jorge Mendes, como de qualquer outro", concluiu.

Esta será a primeira aventura de Gattuso em Espanha, após passagens pelos bancos do Sion, Palermo, OFI (Grécia), Pisa, Milan e Nápoles, de onde saiu no final da época 2020/21.