Gascoigne e Maradona defrontaram-se bêbedos num jogo amigável no Sanchez Pizjuan

Memória relativa à época 1992/93, altura em que ambos participaram num jogo de preparação entre a Lázio e o Sevilha

Paul Gascoigne e Diego Maradona têm em comum a genialidade com a bola nos pés e os excessos cometidos ao longo das respetivas carreiras. Esta sexta-feira, o antigo futebolista e treinador inglês recordou uma peripécia vivida no primeiro encontro com Diego Maradona, que comprova esses mesmos abusos.

Num amigável entre Lázio e Sevilha, ocorrida na época 1992/93 e disputado no Ramon Sanchez Pizjuan, o britânico cruzou-se com o adversário argentino no túnel de acesso ao relvado e confessou-lhe estar num estado de embriaguez. Para sua surpresa, Maradona... admitiu o mesmo.

"Lembro-me de um jogo particular contra o Sevilha, do Maradona, em Espanha, depois de ter estado três dias seguidos a beber na Disneyland. No túnel de acesso aos balneários digo ao Diego que estava de rastos. Ele respondeu-me 'não te preocupes, eu também [estou bêbedo]' Gazza", contou.

Enquanto futebolista, Paul Gascoigne representou a Lázio entre as temporadas 1992/93 e 1995/96, enquanto Diego Maradona representou o Sevilha numa única época: 1992/93.