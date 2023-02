Gás lacrimogéneo atrasou início do Clérmont-Marselha em quase uma hora

A minutos de começar a partida, vários adeptos envolveram-se em distúrbios na entrada do estádio, tendo sido lançado gás lacrimogéneo dentro do recinto, o que levou a um atraso de quase uma hora.

A receção do Clérmont ao Marselha, inicialmente agendada para as 20h00, sofreu um atraso de cerca de uma hora devido a ter sido lançado gás lacrimogéneo dentro do Stade Gabriel Montpied, ao mesmo tempo em que vários adeptos envolveram-se em distúrbios à entrada do recinto.

O gás foi arremessado no momento em que ambas as equipas aqueciam no relvado, com Igor Tudor, treinador do Marselha, a ter recusado a permanência em campo até que a situação acalmasse, numa altura em que a polícia francesa foi obrigada a acabar com a confusão gerada no exterior.

Nas bancadas, inúmeros adeptos foram vistos a terem dificuldades em respirar, recorrendo a lenços para conseguirem lidar com o gás lacrimogéneo.

Após 40 minutos de espera, o problema ficou resolvido e, depois de novo aquecimento, Marselha e Clérmont entraram em campo.