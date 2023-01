Gary Neville rendido à gestão de Ten Hag: "Se me dissessem há quatro meses..."

Após a vitória do United no dérbi de Manchester (2-1), o antigo lateral dos red devils deixou largos elogios na direção do treinador neerlandês.

O Manchester United venceu no sábado por 2-1 na receção ao rival Manchester City, num dérbi relativo à 20.ª jornada da Premier League e que permitiu a aproximação dos red devils, terceiros classificados, à vice-liderança do campeonato, ocupada pelos cityzens e que passa a estar a um ponto de distância.

Em reação ao resultado, Gary Neville, antigo lateral do United e atual comentador da Sky Sports, desfez-se em elogios à gestão do treinador Erik ten Hag, considerando que está a fazer um trabalho "inacreditável" com uma equipa que, em teoria, não deveria estar a ser tão feliz.

"Ele tem uma equipa que parece, no papel, bem pior e tem extraído tudo o que precisa dela. Se me dissessem há quatro meses onde está este Man. United, eu não iria acreditar. Teria dito que iam acabar a época na parte de baixo da tabela, devido à forma em que estavam", admitiu, no "Gary Neville Podcast".

"Em termos da forma como tem lidado a situação de Jadon Sancho, que não está a ser apressado para voltar ao onze, ou com Antony, que custou 95 milhões de euros e foi suplente contra o Man. City. Tudo isto são decisões bravas, mas ele sabe o que está a fazer. Ele está disposto a correr riscos e está a fazer um grande trabalho, extraordinário", completou o antigo lateral direito.