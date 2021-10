"Salah tem de experimentar o Real Madrid, o Bernabéu. Tem de ter isso no currículo"

Salah, avançado do Liverpool

Egípcio continua a brilhar, mas a renovação de contrato ainda não avançou. Gary Neville aponta-o a Espanha.

É um dos homens do momento em Inglaterra. Salah está em grande no Liverpool, mas há uma nuvem negra a pairar em Anfield. O egípcio só tem contrato até 2023 e Gary Neville, comentador da Sky, não acredita que a ligação se prolongue por mais tempo.

"Penso que Salah tem de experimentar o Real Madrid, o Bernabéu. Eu sei que o Barcelona não é grande neste momento. Penso que ele tem de ter isso no seu CV no final da sua carreira. Ele fez um trabalho incrível em Liverpool. Sempre senti que ele queria um Paris Saint-Germain, um Real Madrid, um Barcelona e penso que ele irá atrás disso. Mas posso estar enganado", afirmou o antigo jogador do Manchester United.

Apesar de ter esse feeling, Neville é claro: a Premier ficará mais pobre caso o egípcio rompa a sua ligação com o Liverpool.

"A Premier League ficaria mais fraca se ele saísse. Se olharmos para Cristiano, David Beckham, Kylian Mbappe, não se trata apenas do dinheiro. Há um projeto e há algo que eles têm de alcançar nas suas carreiras. Têm de jogar por certos clubes, têm de ir e experimentar certas coisas", explicou.