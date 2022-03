"Manchester United? Vimos uma tour global de Fórmula 1, concertos, críquete..."

Depois da eliminação da Liga dos Campeões e com alguns dias de férias, jogadores do Manchester United, mas também o treinador e um dos proprietários do clube, foram vistos em eventos desportivos e concertos.

O antigo futebolista do Manchester United Gary Neville mostrou-se irritado com alguns jogadores, staff técnico e dirigentes que foram vistos em eventos depois da eliminação do Manchester United da Liga dos Campeões.

Depois da derrota frente ao colchoneros, na terça-feira, os red devils tiveram uns dias de férias visto não jogarem para a Taça de Inglaterra nem para o campeonato neste fim de semana. E agora vem a paragem para as seleções. Além dos jogadores, o treinador Ralf Rangnick foi assistir a um jogo de críquete da seleção inglesa e um dos proprietários do clube, Avram Glazer, esteve no Barém a assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1.

"Lembro-me de um tempo em que os jogadores, treinadores e dirigentes do Manchester United não eram vistos num restaurante depois de um empate em casa, quanto mais depois de serem eliminados de uma competição europeia. Esta semana vimos uma tour global de Fórmula 1, concertos, críquete e eventos do UFC", escreveu no Twitter.

"Podem ir de férias, relaxar. Poderiam era ser um pouco mais discretos, tendo em conta que foram eliminados da Liga dos Campeões, da Taça de Inglaterra, da Taça da Liga [inglesa], e que na Premier League estão sempre a tropeçar. Têm de se adaptar às circunstâncias", acrescentou numa resposta a outro tweet.