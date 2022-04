Gary Neville critica primeira parte do Manchester United: "Pateticamente lentos"

Jogadores do Manchester United reagem ao empate com o Leicester

Red devils empataram a uma bola com o Leicester

O Manchester United empatou (1-1) este domingo com o Leicester, na 31ª jornada da Premier League e Gary Neville, ex-jogador dos red devils, não poupou nas críticas à formação da casa, com especial foco à falta de produtividade ofensiva durante a primeira parte.

"O Manchester United não tem garra. Estão pateticamente lentos. Não há velocidade, nem temporização. Se o Leicester desse mais de si, eles ganhavam ao Manchester United", reprovou o antigo internacional inglês em direto para a Sky Sports.

Neville visou também Ralf Rangnick, criticando a escolhas táticas do técnico, tendo em conta as ausências de Cristiano Ronaldo, engripado e de Edinson Cavani, para além da decisão em deixar Marcus Rashford no banco de suplentes.

"Eu não gosto do sistema [tático] de todo. Vimos como o Manchester United jogou com este sistema no Etihad. É uma confusão. Rashford tem de entrar no campo. Pogba e [Bruno] Fernandes não são avançados-centro", considerou Gary Neville.

O Manchester United ocupa a sétima posição da Premier League, com 51 pontos, os mesmos que soma o Tottenham, quinto. A equipa de Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot está a três pontos de distância do primeiro lugar que dá acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, ocupado pelo Arsenal (tem menos dois jogos do que os red devils).