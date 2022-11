Gary Cahill pendura as chuteiras aos 36 anos

Defesa-central inglês estava sem jogar desde o final da temporada passada. Despede-se da carreira de futebolista aos 36 anos.

Gary Cahill decidiu terminar a carreira de futebolista e anunciou a decisão esta terça-feira. Aos 36 anos, o defesa-central pendura as chuteiras com uma Liga dos Campeões, duas Ligas Europa, dois campeonatos, duas Taças de Inglaterra e uma Taça da Liga conquistados.

O internacional inglês (61 jogos e cinco golos) estava sem clube desde o final da época passada, quando representou o Bournemouth. Brilhou no Chelsea e passou também pelo Bolton e pelo Crystal Palace.

"O futebol é um jogo que te dá tanto prazer e sucesso. Agora que decidi pendurar as botas posso dizer que dei tudo o que tinha. Alcancei coisas que jamais pensei alcançar, criei memórias incríveis. Criei fantásticas relações com pessoas do futebol, desde colegas de equipas, treinadores e os heróis desconhecidos que aparecem atrás das câmaras. A todos um muito obrigado", escreveu nas redes sociais.