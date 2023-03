Garnacho preferiu Argentina à Espanha: "A casa dele está cheia de fotos de Messi"

Coordenador das camadas jovens da campeã do Mundo reforçou o comprometimento do extremo do Manchester United, que nasceu em Espanha mas tem dupla nacionalidade argentina, em ter escolhido representar a "albiceleste".

Bernardo Romeo, coordenador das camadas jovens da Argentina, reforçou esta sexta-feira o comprometimento de Alejandro Garnacho, jovem extremo do Manchester United, em ter decidido representar a "albiceleste", apesar de ter nascido em Espanha.

"Garnacho está muito convencido sobre jogar pela seleção da Argentina. Tu entras em casa dele e está cheia de fotografias de Messi!", frisou, em declarações à rádio argentina D Sports.

Garnacho, de 18 anos, nasceu em Madrid e até chegou a participar em jogos pela seleção espanhola de sub-18, mas o dirigente aproveitou para contar o momento em que o promissor extremo comunicou a sua decisão oficial.

"O team-manager da seleção espanhola ligou-lhe e ele foi muito claro, respondeu com respeito que tinha decidido jogar pela Argentina", concluiu Romeo.

Na presente temporada, Garnacho soma quatro jogos e outras tantas assistências em 29 partidas disputadas pelos red devils. Chegou a ser convocado para os particulares que a campeã do Mundo vai realizar frente ao Panamá (23 de março) e Curaçao (28), até que se lesionou num tornozelo, ficando indisponível.