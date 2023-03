Garnacho enfrenta paragem no United: "Deus ensinou-me a nunca desistir"

Jovem extremo sofreu uma lesão num tornozelo e vai desfalcar os red devils nas próximas partidas, assim como a Argentina, após ter sido convocado pela primeira vez.

Alejandro Garnacho, jovem extremo do Manchester United, reagiu esta terça-feira à lesão num tornozelo que o obrigou a ser substituído nos minutos finais do empate dos red devils frente ao Southampton (0-0), no domingo, após ter entrado na segunda parte.

Lançado por Erik ten Hag aos 73 minutos, o jovem argentino, de 18 anos, saiu a coxear do relvado já depois dos 90', sendo uma baixa confirmada para os próximos dois jogos da equipa (diante do Bétis, na Liga Europa, e do Fulham, na Taça de Inglaterra).

"É difícil expressar em palavras o que estou a sentir neste momento. Infelizmente não vou ter a oportunidade de ajudar a minha equipa e o meu clube nos próximos jogos, isto numa altura muito importante da época para o Manchester United. Também estou desapontado por ir falhar a oportunidade de estar com os meus companheiros ao serviço da Argentina, que teria sido um grande momento para mim e para a minha família. Deus ensinou-me a nunca desistir e vou voltar mais forte de certeza", escreveu, nas redes sociais.

Na presente temporada, Garnacho leva quatro golos e outras tantas assistências em 29 jogos disputados até ao momento.

